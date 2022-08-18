近來藝人艾成在新北蘆洲墜樓身亡，引起全台密切關注，尤其他老婆王瞳的一舉一動，更是成為社會跟媒體報導的焦點，引來許多名人發表看法，其中，知名作家吳淡如便感傷回憶起，多年前她的親弟也是輕生，讓當時身為家屬的她「很痛」，卻被很多好奇者詢問，因此，她此刻想出面呼籲大家：「勿去打擾」。

吳淡如18日在臉書回憶一段傷心舊事，她表示：「每一個生命啊，都有別人體會不出來的歡喜和悲傷，我們又能說些什麼呢？」吳淡如說，很多事情沒有原因，旁人也不必急於追究任何原因，像她自己很多年前，就被她的親弟弟突然輕生給嚇傻，「一個建中、台大一路順暢，超級受女生喜歡，當過MV男主角，清秀可愛永遠帶著微笑的男生，我的小弟」。

吳淡如表示，當時他們家屬絲毫沒有察覺不對勁，同時並不清楚何時弟弟開始不快樂了？而她弟弟笑容下也不打算讓他們知道，「身為一個過來人，我想說的是家屬很痛，不要有多餘的問號和推測傷害他們」，事發還年輕的她和大弟，不僅一肩扛下後續處理、還得安慰長輩情緒，結果不少好奇者對她質問、為難她，「弄得自己都像兇手了，這個傷口真正恢復的時候，七八年已經過去。那時，是否該『慶幸』我未成名，不需面對那麼多『熱情』的採訪記者？」

最後，吳淡如也說出她眼中的艾成，「好有天份和幽默感的可愛男生，第一眼看到他就會喜歡他的那種質樸與天真，好好安息吧」，吳淡如強調，逝者已矣不要用嘈雜的聲音打擾他，並且說道「生者既慌張又痛苦。我們沒有資格發散自己的好奇」，同時再次強調「每個人的生命都是自己的，如果有一天變成你自己家裡的事，你我會明白，親人真的很痛。沒有人有資格給他們壓力。」

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980