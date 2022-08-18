《超級偶像》出身的艾成昨(17日)驚傳身亡，享年40歲，他兩年前才和老婆王瞳挺過不倫戀風波登記結婚，突傳驟逝，讓不少網友都把矛頭指向王瞳，認為她沒照顧好先生，經紀公司也為了保護兩人緊急將王瞳和艾成各自的臉書粉絲頁關閉。見此，女星丁寧昨晚發文緩頰，直言：「關於生命，最該負責的只有自己」，並強調：「懇請所有的人，讓出空間，閉上嘴巴」。

丁寧表示自己很喜歡王瞳和艾成的單純善良，曾有朋友的家人罹患憂鬱症，詢問丁寧是否該帶家人去諮商？她的建議是請該位朋友先去做諮商，「伴侶有憂鬱症，另外一半，也會被影響很大，跟有憂鬱症的人生活很容易也被拉進這跟深淵」，這次艾成發生意外，很多人都會把錯歸咎給他的另一半，丁寧呼籲：「但是，我們又知道什麼？我們對他們的狀況一無所知，我們不知道他們承受的痛苦，我們不知道他們有多努力，又怎麼能說任何評斷呢？」

丁寧發文。（圖／翻攝自丁寧 Ding Ning臉書）

丁寧說，從新聞中看到王瞳現在狀態很差，眼神空洞，不知道要過多久才能重新站起來，希望所有旁人閉起嘴巴，「我們已經失去艾成，不能再失去另一個人」，也隔空替王瞳送暖：「親愛的王瞳，妳的痛苦我想都不敢想，請妳要知道，妳已經盡力，而他有他的選擇，他不是妳的責任。任何人都不是任何人的責任。」並希望她能好好照顧自己，也祝福艾成能在另一個世界自由飛翔。

Lulu呼籲網友高抬貴手。（圖／翻攝自Lulu 黃路梓茵臉書）

對此事件，主持人Lulu（黃路梓茵）今凌晨也發文，坦言看到這新聞內心也是遺憾和悲傷，本來不想多說什麼，但看到很多網友在新聞底下甚至是當事人的社群網站留下重傷字句，「希望大家可以高抬貴手，失去親人的痛是無比巨大的，這時候不需要過多的關心更不用說這些無謂的批判」，「我覺得我們需要多一點愛，批評別人不會讓自己變得更高級」，並標註2015年因不堪網路壓力過世的藝人楊又穎（Cindy，本名彭馨逸）粉專，間接呼籲大家「心地好一點，霸凌少一點 」。

林道遠曬出和王瞳、艾成合影。（圖／翻攝自林道遠臉書）

此外，得知艾成過世後，第一個到殯儀館探望關心的林道遠，昨晚在臉書分享和艾成與王瞳等人的合影，感慨寫下：「兄弟我們天家再相見，幫我跟天父爸爸SAY HI，my bro miss you so much」。

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