藝人艾成17日早上從蘆洲捷運站共構宅7樓住處墜樓身亡，享年40歲，王瞳得知噩耗後，立刻從宜蘭趕回來處理後事，未料許多酸民口出惡言灌爆她的粉絲專頁，引發軒然大波，對此，8點檔女星林可唯發文力挺王瞳，怒嗆酸民：「你認識（他）她嗎？憑什麼評斷是誰的問題」。

艾成墜樓身亡噩耗傳出後，林可唯表示仍不敢打開新聞或看任何報導，聽到各種臆測跟討論後，本來沈重的心瞬間崩潰，回想起日前在閨密的求婚禱告會，艾成還很開心的拉著她的手說：「接下來換我了，過幾天就要跟她回馬來西亞舉辦婚禮」，雖然不想批評臆測的人，但仍忍不住怒轟：「你認識（他）她嗎？憑什麼評斷是誰的問題？哪段關係沒有吵架跟抱怨？」

林可唯強調就自己親眼觀察，艾成與王瞳因為神跟信仰，感情非常好，雖然事實原因還不清楚，但失去最摯愛另一半是非常痛，若此刻還要被冠上莫名之罪，對當事者究竟有多殘忍，因此要求酸民全部閉上嘴巴，切勿再說三道四，最後祝福艾成「求神帶領，希望你離苦得樂了」。

王瞳從宜蘭趕回來處理後事，向警方說明艾成生前情緒不穩的原因，她表示艾成個性內向，事情都壓抑在心裡，未料試著透過陪伴及找教友協助，仍無法阻止悲劇發生，後來到殯儀館認屍時，一度哭到雙眼紅腫、全身癱軟。

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