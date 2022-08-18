藝人艾成17日早上從蘆洲捷運站共構宅7樓住處墜樓身亡，享年40歲，王瞳得知噩耗後，立刻從宜蘭趕回來處理後事，未料許多酸民口出惡言灌爆她的粉絲專頁，引發軒然大波，對此，8點檔女星林可唯發文力挺王瞳，怒嗆酸民：「你認識（他）她嗎？憑什麼評斷是誰的問題」。
艾成墜樓身亡噩耗傳出後，林可唯表示仍不敢打開新聞或看任何報導，聽到各種臆測跟討論後，本來沈重的心瞬間崩潰，回想起日前在閨密的求婚禱告會，艾成還很開心的拉著她的手說：「接下來換我了，過幾天就要跟她回馬來西亞舉辦婚禮」，雖然不想批評臆測的人，但仍忍不住怒轟：「你認識（他）她嗎？憑什麼評斷是誰的問題？哪段關係沒有吵架跟抱怨？」
林可唯強調就自己親眼觀察，艾成與王瞳因為神跟信仰，感情非常好，雖然事實原因還不清楚，但失去最摯愛另一半是非常痛，若此刻還要被冠上莫名之罪，對當事者究竟有多殘忍，因此要求酸民全部閉上嘴巴，切勿再說三道四，最後祝福艾成「求神帶領，希望你離苦得樂了」。
王瞳從宜蘭趕回來處理後事，向警方說明艾成生前情緒不穩的原因，她表示艾成個性內向，事情都壓抑在心裡，未料試著透過陪伴及找教友協助，仍無法阻止悲劇發生，後來到殯儀館認屍時，一度哭到雙眼紅腫、全身癱軟。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。