新埔分局也派員到義民廟舉牌，宣導反詐騙。（邱立雅攝）

褒忠亭義民節祭典義民爺祭祀大典暨神豬神羊比賽頒獎17日上午展開，包括內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、客委會主委楊長鎮等人都是座上賓，眾人均表達對義民爺守護家園的慎終追遠之意。此外，對於近期國人遭詐騙出國打工及統促黨總裁張安樂提告，徐國勇僅表示積極查辦、都在偵辦。

在隆重的祭祀儀式結束後，義民廟董事長林光華率先致詞，他表示，義民爺不但是客家人的祖先，也是泉州閩南、道卡斯原住民的祖先，義民廟是台灣最的忠烈祠，展現出忠魂不朽、精忠報國的精神。此次蔡英文總統不克前來，也請林光華轉達問候之意，林光華表示如今面臨國家最嚴峻時刻，他體諒蔡英文總統守護疆土的心。

鄭文燦也表示認同林光華對於義民廟的詮釋，義民廟已在台灣土地形成信仰，跨越族群，桃竹是客家重鎮、科技走廊，如今已是全台人口成長最快速的地方，期待義民爺保佑，讓桃竹發展更好，義民精神不分政黨、不分族群來保家衛國，已是義民信仰的現代價值，也盼客家精神代代相傳。

楊文科致詞時，請求義民爺保佑國泰民安、風調雨順。徐國勇則回憶幼時父親騎著機車，兩人一早從萬華來到新埔義民廟來拜拜、看豬公，讓回味無窮。

此外，針對全台不少民眾遭詐騙前往海外打工，徐國勇表示目前正積極查辦中，刑事警察局以及全國警察都動起來，還會對有去柬埔寨的家屬做訪談。另針對張安樂提告，徐國勇僅表示都在偵辦。