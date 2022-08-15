繼由台泰兩地的合作成功協助被害人返台。（資料照）

柬國求職詐騙，國人因不願從事電信詐騙等不法活動，而遭受凌虐或人口販運等嚴重犯罪行為。行政院年8月11日召開「國人受騙至海外從事犯罪工作涉及人口販運之因應作為研商會議」，延續「防制人口販運及消除種族歧視協調會報」的討論，內政部部長徐國勇會見泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮，啟動台泰合作機制，藉由泰、柬原有的緊密合作關係，共同處理類似案件，曾德榮當場表示樂意合作推動。

研商會議中提及，外交部、內政部、警政署、移民署、勞動部等各相關單位共同合作，強化預防、勸阻、救援、究辦四大面向。並依據2013年1月17日所簽署「台泰共同打擊跨國經濟及相關犯罪協議」，啟動台泰合作機制。

刑事局表示，根據合作共識，今年8月14日我駐泰國代表處接獲泰國政府通報疑有台籍被害人從柬埔寨金邊入境，立即啟動國人急難救助及人口販運被害者保護機制，安排被害人返台。相關犯罪情資同步透過台泰合作協議，移交我方移民署及警政署刑事警察局共同偵辦中。

政府呼籲，國人透過網路赴境外求職時，應該多方謹慎查證，留意詐騙話術及不合理的薪資待遇，避免遭受暴力、限制自由或人口販運等不法情事。