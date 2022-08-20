黎姓男子駕車在桃園市龜山區蛇行，警方一路追到林口逮人。（翻攝照片）

桃園市51歲黎姓男子傍晚駕車在龜山蛇行，龜山警分局獲報前往攔查，但黎男不理會員警，甚至往林口方向逃逸。在逃逸過程還擦撞多輛車輛，警車連前保桿都撞到掉下來，黎男停車後，員警逮捕過程也發生扭打，員警發現其酒測高達0.34毫克，依法送辦。

警方表示，18時10分許，龜山分局坪頂派出所警員邱聖瑋、黃信衛巡邏時，接獲119轉報有一精神異常男子駕駛自小客車在路上蛇行，警方接獲報案後立即派員前往將其攔停，並在忠義路一段往龜山方式發現該車輛，並示意要其停車，但黎男不服警方攔停並迴轉沿忠義路一段往林口方向逃逸。

警方立即通報警網攔查圍捕，而黎嫌一路蛇行高速行駛逃逸，員警一路開啟警示燈及鳴警笛尾隨其後，黎男於逃逸過程中擦撞多輛停於路旁車輛，警方後於林口樂活公園攔截黎男，攔截過程中雙方發生撞擊，警用車輛毀損，且逮捕過程中黎男不斷抵抗，造成員警身體多處擦挫傷，惟尚無大礙，後黎嫌經實施呼氣酒精濃度測試，其值為0.34毫克，全案將依公共危險罪及妨害公務罪移送桃園地檢署偵辦。

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