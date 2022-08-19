近日柬埔寨恐怖詐騙消息頻傳，許多人為了高薪遠赴他鄉後就失去音訊，台灣、新加坡、馬來西亞、越南等地都有人受害。日前網路上流傳一段柬埔寨「豬仔」逃命的影片，約60名越南籍男女同時衝出一棟大樓，隨後更跳入河裡躲避追緝。當地媒體指出，這些人疑似遭到非法拘禁，警方已經介入調查。
這段將近一分鐘的影片拍下，一群男女突然從一棟大樓跑出，伴隨著吵雜的呼喊聲，儘管後面有手持棍棒的保全追打，仍無法將其攔下，隨後逃亡者便直接躍入大樓前的河流逃逸，在岸上的保全神色焦急，似乎還在想辦法將人捉回來。
據《柬中時報》報導，人蛇集團起初向這群人聲稱，要帶他們到西港某賭場工作，等受害者掉入陷阱後，便將他們強行帶到干拉省的這間網路賭場，而受害者跳河的對岸就是越南國土。
干拉省警察局長受訪時聲稱，這起案件是多名越南籍職員聯手策劃，一共約有60人脫逃，並非暴力攻擊事件，但一共有3名保全受傷，真相還有待釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。