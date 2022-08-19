近日柬埔寨恐怖詐騙消息頻傳，許多人為了高薪遠赴他鄉後就失去音訊，台灣、新加坡、馬來西亞、越南等地都有人受害。日前網路上流傳一段柬埔寨「豬仔」逃命的影片，約60名越南籍男女同時衝出一棟大樓，隨後更跳入河裡躲避追緝。當地媒體指出，這些人疑似遭到非法拘禁，警方已經介入調查。

這段將近一分鐘的影片拍下，一群男女突然從一棟大樓跑出，伴隨著吵雜的呼喊聲，儘管後面有手持棍棒的保全追打，仍無法將其攔下，隨後逃亡者便直接躍入大樓前的河流逃逸，在岸上的保全神色焦急，似乎還在想辦法將人捉回來。

大批越南人從柬埔寨賭場破門逃出。（影片／擷取自柬中時報FB）

據《柬中時報》報導，人蛇集團起初向這群人聲稱，要帶他們到西港某賭場工作，等受害者掉入陷阱後，便將他們強行帶到干拉省的這間網路賭場，而受害者跳河的對岸就是越南國土。

逃亡者躍入河中躲避追緝，據了解，河的對面就是月越南領土。（圖／擷取自柬中時報FB）

干拉省警察局長受訪時聲稱，這起案件是多名越南籍職員聯手策劃，一共約有60人脫逃，並非暴力攻擊事件，但一共有3名保全受傷，真相還有待釐清。