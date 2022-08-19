最近愛情騙子當道，不少詐騙假借網路聊天，利用戀愛的粉紅泡泡來迷幻受害人，騙取金錢。17日苓雅分局接獲銀行報案，行內有位59歲的楊姓男子前往領錢，說是要給網路認識的女子買鑽戒，才可以換取跟對方見面的機會。員警到場後，對方多次來電，員警看不下去，霸氣接過電話怒嗆詐騙女子「可以不要再騙了嗎？很缺德！」對方依舊理直氣壯的說自己不是詐騙，語氣凶狠，員警也直接替楊男封鎖此女，守住荷包。

楊男近來在交友軟體認識一位女子，雙方聊天過程中，素未謀面的女子不停用甜蜜言語來誘騙楊男上當，最近提出見面邀約，但詐騙女子還提出見面的前提，要求楊男為了證明是真心誠意的，先問楊男戶頭裡有多少錢，楊男坦承剩32萬9000元，女方便要求楊男要送特定金額的鑽戒，楊男才前往銀行要提領新台幣31萬9000元去買鑽戒寄給「假愛人」。

員警到場後，檢視楊男對話，發現對方破綻百出，不僅大頭照是假的、連聊天內容都是「愛情詐騙慣用句」，警方用楊男手機撥打給對象，沒想到對方也很凶狠，質問員警是什麼身分？員警告知身分並要求該女子不要再騷擾楊男並掛斷電話，對方又多次打來叫員警把手機交給楊男，員警此時要求視訊檢視身分，對方不肯視訊還頻頻跳針，要員警將手機交還給楊男。眼看對方如此厚顏無恥，員警直接接過電話霸氣怒嗆「可以不要再騙了嗎？很缺德！」也直接替楊男封鎖詐騙女子，楊男見到這幕粉紅泡泡徹底碎裂，最終放棄提領。

苓雅分局表示，假交友詐騙，常先利用甜言蜜語攻勢博取信任，再要求送昂貴的奢侈品，呼籲民眾透過網路追求現實中難以獲得的浪漫無妨，但一旦對方要求金錢或請求借用帳戶，請保持清醒，斷然拒絕！並請民眾多加關懷家中長者，避免讓詐騙集團趁虛而入。千萬不要被陌生網友花言巧語的說詞沖昏頭，以免傷財又傷心，民眾若有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線或撥打110報案請求警方協助查證。