柬埔寨詐騙手法日新月異，看到海外高薪工作一定要小心謹慎。一名女網友表示，近日在接案群組看到徵求女歌手、舞者到柬埔寨西港「合法賭場」工作，發文者是台灣資深樂手老師，還強調「我們很安全的」，並分享數張當地夜店照片，其中一張有一排年輕妹子雙手交叉在背，讓網友覺得案情並不單純。

原PO在論壇「Dcard」發文表示，自己本身是音樂工作者，因此有加入相關的Line群組，偶爾看一下有沒有案子能接，不過某日突然看到一名資深樂手老師發文，表示9月20日柬埔寨有合法賭場開幕，徵求年齡20至35歲的台灣女歌手、女舞者和女公關，還提出優渥的條件：「保底每月5000美元（約新台幣15萬元），來回機票、食宿全公司出」。

從原PO分享的群組截圖可見，該名資深樂手老師直言，「若沒有身在柬埔寨，大家會被連日來的新聞報導嚇死」，並透露他目前的表演地點在西港「山頂科技園區的夜店音樂餐廳」，稱當地是政府開發的合法地區，園區門口還有駐軍保護，甚至特別強調：「我們很安全的」。

樂手老師身處柬埔寨，發文徵求女歌手和女舞者，強調「我們很安全」。（圖／擷取自Dcard）

不僅如此，樂手老師還分享多張當地夜店的現場照片，諸如酒瓶塞百元美金、五光十色的夜店裝潢、顧客飲酒作樂的模樣，但其中一張照片特別引人注目，有多名女子背對鏡頭一字排開，雙手交叉在背，讓網友難以和夜店自在玩樂的印象做聯想。

樂手老師發出的其中一張照片，多名年輕女子雙手交叉在背。（圖／擷取自Dcard）

種種跡象都讓原PO直覺，這份工作可能沒想像中的簡單，因此好奇發文請益，「這位老師一直強調很安全，不知是否有神通廣大的人，能求證他說的事？」

文章一出，不少網友都認為資深樂手老師的徵才文疑點重重，紛紛留言，「這麼多地方，為何選西港？不奇怪嗎？」、「看到20至35歲真的抖一下，這不是詐騙集團徵人的年齡嗎？」、「柬埔寨不是禁賭了嗎？所以才會變成從事詐騙啊」、「難道你出事了這個老師能負責嗎？」

也有網友找到這名資深樂手老師的個人臉書，昨（17）日老師還發出當地夜店的影片，表示「每天都人潮滿滿，要等開歌單」，而貼文下方有網友關心他的近況，詢問「老師，您還好嗎？」老師在今日下午回應：「很好的」。