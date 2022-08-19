警政署長黃明昭上午在警政署說明柬埔寨等國人口販運偵辦現況，親口證實目前已接獲420件報案，都已報請地檢署指揮偵辦，初步了解這些人口販運集團，都由國內幾大幫派組成，其中以竹聯幫為最多，另外還有各地的「組合份子」，目前已經初步掌握42個幫派組織，將釐清是否牽扯人口販運案件。

黃明昭表示，近期國人求職被騙海外工作，致遭受暴力、拘禁或人口販運等犯罪行為，經查緝發現多起案件均與國內人口販運及詐騙集團具有重大關聯，所有案件警方均視同重大刑案偵辦並管制進度，目前透過國內查訪過程主動發掘疑似被害人208位。

警政署統計，截至今日為止，各地警察局總計受理報案420件，其中46人，在政府與各界努力下已平安返國；航警局於機場攔查勸阻成功28位，近日偵破人口販運案件20件67人中，22人裁定羈押，其中4件5人具有幫派背景。

警政署表示，為營救受困海外國人，及清剿黑道幫派與當地不法分子，我國以公私協力方式與美國聯邦調查局FBI、國土安全部及泰國警方單位陸續向柬國警方協請偵辦，共同打擊跨境人口販運犯罪。並結合當地台商、宗教團體，非政府組織等多方管道，進行人道救援工作，此外，目前案件發生猖獗之柬國控制被害人之各園區，已知有多國國民受害，包括大陸、泰國、馬來西亞、新加坡及香港等地，已成為全球矚目的國際事件，柬國應重視處理。

黃明昭表示，國人透過網路赴境外求職時，應該多方謹慎查證，留意詐騙話術及不合理的薪資待遇，避免遭受暴力、限制自由或人口販運等不法情事，警政署提供報案專線(02)2765-2122~5；如經民眾檢舉因而查獲相關案件者，將提供檢舉獎金，期透過鼓勵檢舉與民眾共同打擊國際人口販運犯罪。