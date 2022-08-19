惡名昭彰的已故美國波士頓黑幫老大巴爾杰（James "Whitey" Bulger）2018年在西維吉尼亞州聯邦監獄中被活活打死，美國聯邦檢察官今天表示已起訴3名涉案人。

根據聲明，美國西維吉尼亞州北區聯邦檢察官辦公室今天以合謀犯下一級謀殺罪罪名，起訴55歲的吉亞斯（Fotios "Freddy" Geas）、48歲的德科洛格羅（Paul "Pauly" DeCologero）和36歲的馬金農（Sean McKinnon）。

當時高齡89歲的巴爾杰因為一連串殘暴犯行在西維吉尼亞州布魯斯頓米爾斯（Bruceton Mills）的哈澤頓（Hazelton）監獄服無期徒刑，這3人當時也被關押在同一座監獄。

聲明指出：「吉亞斯和德科洛格羅遭控於2018年10月多次毆擊巴爾杰頭部，導致巴爾杰喪命。」

法新社報導，吉亞斯和德科洛格羅還遭控協助和教唆一級謀殺罪以及傷害罪，吉亞斯還面臨另一項謀殺指控。

正處於聯邦獄後監督的馬金農今天在佛羅里達州遭逮捕，罪名是對聯邦幹員做出虛假陳述。吉亞斯和德科洛格羅遭起訴時仍在獄中服刑。

巴爾杰是愛爾蘭裔美國人，在波士頓組織以愛爾蘭裔成員為主的冬山幫（Winter Hill Gang），成為南波士頓勢力最大的幫派分子，稱霸波士頓黑社會25年。他從1975年開始長期擔任聯邦調查局（FBI）線民，FBI為獲取情報，長期故意忽視與放任他犯罪。

1994年12月，巴爾杰在FBI內鬼的通風報信下，踏上逃亡一途，名列FBI十大通緝要犯，懸賞金僅次於全球頭號恐怖分子賓拉登（Osama bin Laden），賓拉登遭擊斃後，他升格為十大要犯之首。

巴爾杰逃亡16年後於2012年6月落網，2013年8月遭陪審團裁定謀殺、敲詐、洗錢、販毒及非法藏械等31項罪名成立，其中包括涉嫌參與11起謀殺案，被判處兩個無期徒刑外加5年徒刑。

巴爾杰是2006年警匪片「神鬼無間」（The Departed）的取材來源。名導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的神鬼無間，由傑克尼克遜（Jack Nicholson）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）及麥特戴蒙（Matt Damon）主演。