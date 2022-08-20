瑞典警方指出，南部大城馬爾默（Malmö）1家購物中心今天發生槍擊案，造成1名男性受傷，另1名女性傷勢嚴重。
法新社報導，警方表示，他們已逮捕這起槍擊案的凶嫌，但未詳述傷者身分或可能的犯案動機。
當地媒體引述目擊者報導，這名凶嫌向人群無差別地開槍，但警方未證實此事。
警方發言人表示：「我們相信立即性的危險已經結束。」
今年7月，丹麥首都哥本哈根1家購物中心發生槍擊案，造成3人喪生。這家購物中心距離馬爾默30公里左右。（譯者：徐睿承）1110820
瑞典警方指出，南部大城馬爾默（Malmö）1家購物中心今天發生槍擊案，造成1名男性受傷，另1名女性傷勢嚴重。
法新社報導，警方表示，他們已逮捕這起槍擊案的凶嫌，但未詳述傷者身分或可能的犯案動機。
當地媒體引述目擊者報導，這名凶嫌向人群無差別地開槍，但警方未證實此事。
警方發言人表示：「我們相信立即性的危險已經結束。」
今年7月，丹麥首都哥本哈根1家購物中心發生槍擊案，造成3人喪生。這家購物中心距離馬爾默30公里左右。（譯者：徐睿承）1110820
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