瑞典警方指出，南部大城馬爾默（Malmö）1家購物中心今天發生槍擊案，造成1名男性受傷，另1名女性傷勢嚴重。

法新社報導，警方表示，他們已逮捕這起槍擊案的凶嫌，但未詳述傷者身分或可能的犯案動機。

當地媒體引述目擊者報導，這名凶嫌向人群無差別地開槍，但警方未證實此事。

警方發言人表示：「我們相信立即性的危險已經結束。」

今年7月，丹麥首都哥本哈根1家購物中心發生槍擊案，造成3人喪生。這家購物中心距離馬爾默30公里左右。（譯者：徐睿承）1110820