夜店外抽大麻警循味逮人 男突然軟腳原來藥性太強

北市警信義分局六張犁派出所員警日前凌晨2時許，在信義區夜店旁行人徒步區聞到有大麻味道，立即上前盤查，當場查獲37歲黃姓男子以捲菸方式正在呼麻。

當員警要將黃男帶回警局偵辦時，黃男突然踉蹌跌倒，讓員警一度緊張，以為黃男身體不適，所幸經休息詢問後，才知道黃男疑似因大麻後勁太強才無力「軟腳」，後續警方使用毒品檢驗試劑檢驗呈大麻陽性反應，並查扣大麻捲菸1支，全案詢後，依毒品罪嫌移送法辦。

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