清水警分局長游永中(右)針對目前假求職真詐騙的前往「柬埔寨」打工手法，提醒民眾應小心，降低民眾受害機會。（警方提供）

台中市清水區40歲的張姓婦人，15日上午9時許，前往清水郵局提供帳號向行員表示欲匯款48萬元，經行員詢問與對方關係及匯款理由時；張姓婦人表示要投資股票等，行員發覺有異隨即通知警方到場。經警方到場檢視及查證，向婦人表示此為詐騙集團慣用投資詐騙；婦人才驚覺遭到詐騙，即時保住辛苦的積蓄。

警方指出，清水派出所員警昨天獲報後，立即到場了解，警方再次詢問張姓婦人匯款理由時；婦人向警方表示，她於網路上認識的朋友介紹投資股票買賣，對方要她轉帳48萬元，並將錢匯要到對方指定的帳戶。

經警方持續詢問下，婦人提供手機對話內容，警方檢視及查證後，向婦人表示，這又是詐騙集團慣用的投資詐騙手法，婦人才驚覺遭到詐騙，所幸行員即時發現，並報警始共同阻詐成功；保住她多年來的辛苦積蓄。

清水警分局長游永中得知後，於昨天下午3時許，前往該郵局向阻詐行員頒獎致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦血汗錢。游永中不忘對在場洽公的民眾說明，郵局人員機警民眾通知警方共同阻詐48萬元。

游永中還針對目前假求職真詐騙的前往「柬埔寨」打工手法，再次提醒民眾應小心並請大家告訴身邊的親友知道，降低民眾的受害機會。如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。