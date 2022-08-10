農委會農金局10日指出，為提升民眾反詐騙意識，配合內政部警政署等單位，全力遏阻詐騙案件，要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，對於臨櫃客戶疑似遭詐騙情形時應主動關懷，必要時通報管區警員到場協助處理，共同合作防止金融犯罪，2022年上半年攔阻金額新台幣4,238萬元，較去年同期成長158％。

依據內政部警政署之統計，2022年上半年計有74家農漁會信用部，經由通報成功攔阻106件詐騙案件，攔阻金額4,238萬元，攔阻總金額達百萬元以上者計9家，前3名分別為竹田鄉農會500萬元、社頭鄉農會380萬元及斗南鎮農會373萬元，均屬鄉村型農會。

2022年上半年成功攔阻案例中，有老翁接獲詐騙集團假扮其女兒的聲音，誆稱因在外積欠他人債務，急需匯款應急；亦有老翁至農會辦理貸款，經櫃員詢問貸款用途，其表示要幫兒子娶媳婦所用，只是雙方未曾見面，平時僅透過LINE進行聯繫，櫃員驚覺有異；更有許多客戶表示之前已有小額獲利，決定加碼投入資金，墜入「放長線、釣大魚」的假投資陷阱中，均經該等農會人員執行關懷提問後，深覺可疑，遂主動報請轄區員警到場協助，經員警與農會人員耐心分析及解說，成功攔阻詐騙。

農金局表示，歹徒利用人性弱點，詐騙手法日新月異，民眾除提高警覺外，並應小心求證，避免財產損失，另農漁會信用部員工因地緣關係，較熟悉當地民情，對於農漁村民眾，尤其是中老年人不尋常匯款或提領之情形，一旦察覺有異，除通報警方外，較容易聯絡家屬確認，共同合作攔阻金融詐騙，保障農漁民財產安全，上開成功攔阻案例，係因農漁會信用部員工平日訓練有素，時時保持高度警覺心並具備敏銳觀察力，落實關懷提問作業，成功防止民眾財產損失。

農金局進一步表示，農漁會信用部員工是守護地方農漁民財產安全的第一道防線，提醒民眾臨櫃匯款前，如有疑慮可向櫃員詢問，或撥打防詐騙諮詢專線165或110尋求警方協助，以防遭詐騙損失。