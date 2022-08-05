縣長徐榛蔚昨走訪金針山區了解花況。（花蓮縣府提供）

花蓮金針花季到來，兩大金針山赤科山、六十石山開花約2成，預計8月中旬後盛開，玉溪地區農會推出超值樂遊券「買330得500元」、限量玉里車站接送的1日賞花專車遊程；富里鄉農會也推出六十石山「忘憂尋祕記」旅遊指南，提供完整賞花攻略，喜歡賞金針花的遊客可以趕快預定行程！

花蓮擁有全台最大金針花種植面積，花蓮縣府鼓勵農家留花，增加觀光收入，補助每公頃10萬5000元，第二年起每公頃多2000元，今年共留花66公頃，其中赤科山40公頃、六十石山26公頃。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰表示，今年赤科山推「超值樂遊券」、「漫遊小巴一日輕旅行」，大受歡迎；「樂遊券」號稱一券在手、全山優惠，只要花費330元，就能買到價值500元的樂遊券，在玉溪地區農會及赤科山合作店家消費，等於享受約7折的好康折扣。

富里鄉農會總幹事張素華提到，六十石山每年正常花期是8月上旬開始陸續「初開」，8月中至9月初「大開」，然後花期延續至9月下旬的「末開」；目前六十石山一些金針花已經開始陸續開花、朵朵欲語還羞，但是已經吸引不少賞花客迫不及待上山先睹為快，金針花初開、大開、末開，各有不同風情，都令人陶醉！

張素華說，為加深在地經濟效益，富里鄉農會與當地旅遊業者合作，除賞花及品嚐特色金針花餐，更規畫多樣主題的農業體驗活動及一日遊行程，包含「尋好禮／富麗忘憂券」、「尋美好／遊秘境·打卡抽好禮」等多元農村主題活動，歡迎大家攜家帶眷體驗農村旅遊。

縣長徐榛蔚昨賞花，她說「看著滿滿金針花的黃金花海，心中無比感動」，不論是赤科山或是六十石山，一年四季都很漂亮且迷人。近年受到疫情影響，邊境尚未解封，國內旅遊更是蓬勃發展，到花蓮深度旅遊的國人也非常得多，在縣府、農會及農友們努力推動之下，可以讓國人看見花蓮之美。