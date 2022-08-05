雲林縣20鄉鎮市農會今（5日）陳情雲林縣府呼籲中央盡速修法，農保喪葬津貼應提高至30.6萬元。（周麗蘭攝）

農保喪葬津貼15萬3000元，自1989年農保條例施行以來未調整，但33年來消費者物價指數增幅比率已達69.93％，今年又嚴重通貨膨脹，喪葬禮儀服務費用行情已上漲至平均約25萬元至30萬元，農保喪葬津貼15萬3000元不足支付，20鄉鎮市農會今（5日）陳情雲林縣府呼籲中央盡速修法，農保喪葬津貼應提高至30.6萬元。

雲林縣農會總幹事簡明欽指出，依據農民健康保險條例第40條第1項規定，被保險人死亡時按其當月投保金額（1萬0200元），給與喪葬津貼15個月，亦即15萬3000元。

簡明欽說，參照消費者物價指數（CPI），自1989年迄今33年增幅比率達69.93％，以喪葬津貼15萬3000元試算，應為26萬元；近1年台灣通貨膨脹率又已超過3％，喪葬津貼更微薄了。

簡明欽表示，參考台灣殯葬資訊網訊息，現今喪葬禮儀服務費用市場行情價格約為25萬元至30萬元，農保喪葬津貼15萬3000元與市場行情顯然有所差距，以致被保險人死亡後，治喪的殯葬費用不足。

陳情人之一、中華民國農會理事王萬來說，33年來農保保費有提高1次或2次，現在物價上漲，15.3萬津貼已經「埋不完整」， 盼政府提高到30.6萬元，讓農民終老沒有後顧之憂。

縣長張麗善表示，農保喪葬津貼不足一事各級農會一再反應，這2年來物價上漲幅度大，希望中央政府正視，盡速修正農民健康保險條第40條規定，把「喪葬津貼15個月」提高為30個月，即30萬6000元，才能稍符合物價，讓農民得到最後的尊嚴。

張麗善指出，農民現在面對的衝擊很多，農藥、肥料漲價、缺工嚴重、疫情衝擊，加上農產品通路受阻，對農民很不公平，他們辛勤一輩子餵飽台灣人，理當有尊嚴地走完人生最後一哩路。

她強調，她會陳情所有立法委員、農委會，透過多重管道完成修法任務，為農民找回一點公平性。