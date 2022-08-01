高雄一名已婚黃姓男子在社區大學認識陳姓女子，進而與對方發展成不倫戀，黃男以臉書接連傳送鹹濕訊息給陳女，其元配無意間目睹，憤而將陳女告上法院求償。高雄地院審結，判陳女要賠元配15萬元。可上訴。

判決書指出，黃妻主張於1993年間與丈夫結婚，婚後育有2女，而陳姓女子為丈夫在社區大學的同學，她2018年間使用家中電腦，偶然察覺丈夫與陳女互通私訊，丈夫表示「很想你」、「腦中都是沒穿衣服那張」、「現在只能想像那香味」，陳女則回覆「拍照給你眼睛香香」、「還沒跟老媽說今天要當play girl」等語。

黃妻表示，丈夫還與陳女同遊台東，拍下親密合照與飯店床單凌亂的相片，她詢問丈夫後，丈夫才坦承曾在租屋處與陳女做愛；黃妻認為，陳女故意侵害她的配偶權且情節重大，故依法向陳女求償80萬元。

對此，陳女辯稱，她與黃男僅是同學，她因照顧家人罹患躁鬱症，黃男主動陪伴之下兩人才產生曖昧情愫，而2018年間的確有與黃男到台東出遊與拍照，但兩人分房睡，絕無發生性交關係，至於「還沒跟老媽說今天要當play girl」，則是因她父親患有失智症，她雖想於該晚照顧父親，卻仍想保留自己的空間，才會寫下該些文字。

高雄地院法官勘驗證據，認定黃妻的證據無法證明陳女有與其丈夫發生性關係，僅能認定陳女的確有與黃男交往，審酌情節與雙方經濟能力等一切情狀，判陳女要賠償黃妻15萬元。可上訴。