桃園市觀音區歐姓男子的叔叔趕來郵局，並表示不清楚帳戶內的錢從何而來，緊急辦理止付。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區65歲歐姓男子日前在網路上認識一名外國女軍醫，對方以甜言蜜語使其墜入情網，誘騙他協助操作比特幣投資即可獲得佣金。歐男昨向叔叔借帳戶欲幫歹徒操作，赴農會提領28萬元要買比特幣，被機警行員發現，警方到場勸說後才順利阻止歐男受騙。

大園警分局指出，新坡派出所昨日中午接獲農會通報，歐男持叔叔的帳戶要臨櫃提領28萬元，行員詢問用途，僅稱是要投資比特幣，便立刻請員警前往了解。歐男表示，他透過網路認識一名女子，對方說只要幫忙操作比特幣，就能賺到大量佣金。

員警聽聞後，向歐男解釋這是常見詐騙手法，並通知帳戶所有人歐男的叔叔到場，叔叔則說不清楚帳戶裡的錢從何而來，便趕緊請農會辦理止付，防止錢被轉出，避免歐男被利用當作洗錢人頭。

警方提醒，投資比特幣應至合法平台購買，勿輕易將比特幣轉交他人或轉到不明投資平台，投資理財也應評估風險，挑選自己暸解的投資商品，才不會輕易上當。