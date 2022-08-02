永康區農會應景鬼月推出平安專區，販售艾草養生防護薰香與抹草淨身皂。(曹婷婷攝)

農曆7月俗稱鬼月，鬼月中元普度商機大但禁忌也多，不少民眾擔心「卡到陰」，台南市永康區農會搶攻中元普度商機，推出普度箱，還順勢推出「平安專區」，販售深受宮廟師父喜愛的艾草養生防護薰香與抹草淨身皂，近來肥皂就熱銷約3000個，讓人見識鬼月另類商機。

永康區農會永鮮農甜展售館每年都會一併推廣中元普度及中秋節送禮商機，農會供銷部主任郭明鑫說，永鮮農甜展售館一整年營業額約6000萬元，其中，光是中元、中秋檔期營業額就有1000萬元左右。

今年為了方便民眾選購普度商品，農會一口氣推出2款中元節普度箱，一款都是南投縣魚池鄉的農漁產品，包括香菇脆片、香菇燒等產品，另外一款則為集結永康、鹽水等北中南東等各地區農漁會的產品，受到不少民眾喜愛。

特別的是，農會也應景鬼月到來，推出平安專區，販售受到許多宮廟師父喜愛的艾草養生防護薰香、抹草淨身皂，農會指出，由於民間認為艾草與抹草都能避邪，因此，鬼月一到，就有很多人前來選購，且一次都是買10個、20個，自用也送人，成為鬼月特別的商機。