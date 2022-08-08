台東縣長濱鄉1名陳姓女子掉入愛情陷阱，要到郵局匯款3萬元，行員察覺有異通報派出所，員警到場看了陳女與男網友的對話內容，包括親暱稱呼及要求陳女將匯錢的事保密等等，證實是遭人詐騙，經苦口婆心分析後，為陳女守住辛苦存下的積蓄。

據了解，陳女是透過臉書認識1名自稱是營造業主管，在每天寒暄問暖情況下取得女民信任，甚至以「親愛的」稱呼陳女，陳女逐漸掉入愛情詐騙陷阱。

日前該男網友以工作需代墊材料費為由向陳女借3萬元，並提供某銀行帳戶請陳女匯款，陳女至長濱郵局匯款時緊張且交代不清與對方是何關系及為何要匯款，行員李誠傑機警地查覺有異便通報派出所。

長濱所鄧智鴻查看與陳女與男網友對話內容，從對方放英俊挺拔照片、對話則為簡體字、親暱稱呼並請陳女將匯錢的事保密、問帳戶有多少錢等等，確認是詐騙集團的一貫伎倆，陳女在員警與郵局行員詳細分析後，才知道自己已遭詐騙集團盯上，幸好行員及警員敏銳，成功攔阻匯款。

成功分局分局長郭譯隆呼籲，愛情詐騙為常見的詐騙手法，詐騙集團會使用英俊挺拔男子照片，或偽裝自己是外國軍官、外企商業主管來行騙，且會用盡千方百計，合理化只能文字訊息的溝通方式。以「我在軍事重地」、「國外收訊很差」等等理由，拒絕用視訊或是電話，民眾如有遇到類似的情形，應仔細查證，可撥打165反詐騙專線，或至附近派出所尋求協助，避免受騙上當。