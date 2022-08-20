瑞典警方表示，今天在南部城市馬爾默（Malmo）購物中心槍擊案中受傷的1名男性已不幸身亡，另1名受傷女性仍在住院治療。警方已逮捕1名疑似涉案的十多歲少年。

SWEDEN -- Emergency personnel spotted rushing to the Emporia mall in Malmo, Sweden following reports of a shooting.



Several stores are on lockdown. pic.twitter.com/VzIfYMQqAJ — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 19, 2022

綜合法新和路透社報導，警方發布聲明說，遭波及的「男性重傷不治」，另一名女性仍在接受治療。

警方稍早表示，他們已經逮捕涉案的歹徒。

警方已經排除可能的「恐怖主義」動機，並說槍擊事件似為「與犯罪組織相關的個別事件」。

當地媒體引述目擊證人說，槍手不分青紅皂白就向人群胡亂開槍；這項說法未獲警方證實。

警方表示：「我們認為立即的危險已經解除。」

瑞典即將於下個月舉行選舉，而當地不斷升高的幫派暴力謀殺案例是選民最關注的議題之一。

根據警方說法，今年截至目前為止，瑞典有44人遭槍擊身亡，幾乎全數都與疑似幫派犯罪有關。相較之下，2021年全年的數據為46。（譯者：蔡佳敏）1110820