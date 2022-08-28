來台灣念大學的陸生、網紅廖小花表示，母親得知她和台灣男生交往後，直言無法支持這段感情，逼迫她分手，令她哭到泣不成聲說「得不到母親祝福，我真的很為難」，她說自己和男友都不是玩玩的，影片引發網友熱烈討論，多數人要她勇敢追求自己的幸福。

廖小花近日於個人YouTube頻道指出，台灣的朋友跟她說，墾丁一定要和男友一起去，所以她來台6年都沒有去過，直到最近交了雲林的男友，才第一次到墾丁玩。廖小花說，自己單身已9年，第一次戀愛是高中一年級，當時的感覺比較青澀，這次戀愛比較正式。

廖小花表示，和雲林的男友還是朋友時，母親就不斷提醒兩人當好朋友就好，認為現實條件不允許他們交往甚至結婚，母親現在得知他們在一起後說，絕對沒有辦法支持這段感情，強調不是不想祝福自己女兒，而是未來兩人結婚，她不可能大陸、台灣兩邊跑，母女倆以後沒什麼機會見面，這是一個很現實的問題，再加上兩岸關係緊張，堅決要她分手。

廖小花淚流滿面地說，和男友兩人都是認真交往，坦言「得不到母親祝福的感情，我真的很為難」，認為這可能是大家都會遇到的狀況，不是台灣及大陸的問題，「我們在一個不適合的時機相遇，我該怎麼辦？」

影片曝光，網友也紛紛安慰她，「我身邊好多是台灣老公娶大陸老婆的組合，過得幸福美滿，別人說的當參考就好，自己經歷才是真的，替自己爭取幸福，加油」、「小花加油！不確定妳男友是否會陪妳度過難關，但希望妳可以開心」、「政治不是永遠的，相信自己和真實的感情，努力去追求幸福人生，加油」。