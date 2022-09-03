裴洛西事件過後，兩岸緊張氛圍逐步告一段落，雖然後續還會有愈來愈多的類似事件發生，但大陸官方目前無意在台海問題上浪費太多精力，只會致力於完成危機管控和安全兜底，這已經成為顯而易見的政策態勢。

在這一基本判斷之下再來看大陸輿論場上以及民間出現的種種行為，就更能釐清其背後的意涵。一種是愈來愈極端的激進言論，他們在不斷炒作兩岸緊張局勢，捕風捉影般放大某個細節，進而渲染兩岸武統將至。這一群體以退休媒體人胡錫進為主要代表，在裴洛西事件過程中扮演了炒作武統的主要角色，將大陸民間氣氛炒作到了頂點，一度使人們真的相信可能有一場軍事衝突將至。但被現實迅速打臉之後，胡錫進顯然並沒有從這一嚴重錯誤中吸取教訓，反而繼續迎合民間的某種激進心態。這次又將金門射擊大陸無人機事件渲染成台灣已開第一槍，更有很多不明真相者想當然地理解為是台方向大陸軍用無人機射擊，進而腦補出一場新的兩岸緊張局勢。

然而，這一齣輿論鬧劇既不符合事實，也不符合邏輯，某種程度上只是大陸網路流量經濟下又一次下探底線的操作。換言之，他們已經不再是嚴肅媒體的嚴謹討論，兩岸有識之士不應再將他們的言論納入到政策討論的範疇，更不應該將他們的言論視為大陸官方的某種政策風向。

還有一種則是民間自發的行為，在這次金門無人機事件中跟風而來。一些大陸民眾也學著使用無人機飛往金門拍攝，甚至還有人向金門空投了涪陵榨菜和滷雞蛋。這種行為雖然也不值得鼓勵，但在兩岸官方話語體系已經僵化的氛圍下，卻也極具行為藝術色彩，將兩岸民間的一些恩怨情仇體現得淋漓盡致。細心的人會發現，空投的這兩樣物品是過去台灣媒體人展現其無知的具象化載體，在大陸民間也曾掀起陣陣熱議，許多大陸人將台灣人稱為井底之蛙也多是來自於這種無腦的政論節目。

如今大陸民眾用這種方式調侃台灣，可以說是最無害但也是最辛辣的諷刺。在這種行為的背後，不能忽視的也是大陸民間希望表達他們對台灣的看法和意見，他們不希望主流輿論被官方的制式發言所壟斷，因為他們也經歷了一次次的緊張局面，見證了官方的表態與現實之間的落差，所以他們更渴望用自己的方式讓台灣社會聽到自己的聲音。

這是一種頗為值得記錄的轉變，大陸真實的民間表達長期以來都在兩岸輿論中失語，要麼被官方所「代表」，要麼被善於炒作的網路KOL所壟斷，殊不知還有更多的民間聲音，他們並不喊打喊殺，也渴望兩岸和平，但對台灣的愚民行為同樣不屑一顧。他們絕不是台灣官方或者輿論中所渲染出來被洗腦的一代人，恰恰相反，他們有自己的判斷，所選取的諷刺載體也極其精準，而且善於利用合適的時機和現代的工具，將自己的意見表達被輿論所注意。換言之，如今也到了好好傾聽大陸民間真實聲音的時刻，這應該是兩岸都應該做的功課。