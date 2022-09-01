女星佩真過去是製作人沈玉琳的舊愛，先前她捲入借錢給澎恰恰風波，接受專訪哭求對方還錢，沒想到昨(8/31)她又自曝遇到衰事，哀嘆：「人在家中坐，禍從天上來」，透露逛街時遇到潑糞民眾，讓她急著報警求救。

佩真昨突然曬出在警局前的照片，寫下：「人在家中坐，禍從天上來，走在路上還會遇到潑糞仔，清者自清，真相終會有水落石出的一天，誇張的這一趟。」引來網友問：「太扯了太過份了，佩真您現在還好嗎？要去支援您嗎？」她回：「此糞非彼份」，另外有人問她目前如何？她回應：「偵查不公開」，並坦言覺得很煩，謝謝粉絲、好友關心。

佩真去年和澎恰恰合作賣泡菜，過程中澎恰恰向她借了46萬元，近日佩真受訪透露要扛巨額房貸，跟澎恰恰的債務已打折，「只算他40萬」，隔空喊話希望澎恰恰還錢，引來澎恰恰反問：「當時與黃金泡菜合作，您們雙方已經談定46萬從銷售所得中每次扣回8萬當作借款分期還給妳！？」

而澎恰恰債務處理暨文創作品國際發展辦公室成員4月前往北檢按鈴申告，對佩真提出妨害名譽等告訴，對此，佩真在臉書發文：「真的這社會怎麼了？」，並強調：「我沒用打著悲情單親媽媽等等言語跟記者爆料跟澎哥要錢」，也澄清：「借款標題部份也不是我所能控制的」，很多文章並非她本意，而澎恰恰之後出席活動時，表示是身旁人看不下去才提告，目前在司法程序中。