近來詐騙案猖獗，新竹市警局統計，今年1月至8月份常見3類詐騙手法，分別是假投資、ATM解除分期付款及假網拍。為強化「新竹市打詐隊」與反詐騙宣導教育連結性，新竹市警局30日與光復高中籃球隊聯手宣導反詐，盼有效帶動全民防詐意識。

警方指出，轄內最常見3類詐騙手法，最多的是「假投資」占18.71％，其次是ATM解除分期付款及假網拍，而假投資財損金額最高。近期也有許多不明簡訊「紓困補助」，假冒衛福部名義誘導民眾於簡訊中網址輸入個資，使詐騙件數增加。

新竹市警局30日與光復高中籃球隊聯手進行反詐宣導，盼藉由球隊陽光、清新、正面等形象及在新竹地區的高人氣，帶動市民防詐意識。

在活動中，新竹市警察局長郭士傑與籃球隊員互動，談話內容風趣詼諧、機智幽默，現場笑聲不斷，氣氛熱烈。年輕隊員也直呼「警察杯杯好好聊喔」、「第1次跟警察聊天」、「一開始還腳發抖，想不到居然笑到歪腰」、「路上的警察看起來很兇，原來是認真專業的表情」。

郭士傑更請光復高中籃球隊的小球星們，多向籃球隊粉絲們宣導反詐騙觀念，勿輕信網友進行投資，赴境外求職時，也應謹慎查證，留意詐騙話術及不合理的利率及薪資待遇，另提醒詐騙手法不斷翻新，加入Line「165防騙宣導」及新竹市警察局（刑警大隊）臉書粉專，隨時關注詐騙新手法。