局長楊明源希望結合民間力量，同共防制及打擊詐騙。（警方提供）

國人屢傳在東南亞遭詐團凌虐、轉賣，北市警為有效防制打擊，結合產、官、學界，以公私協力方式，每2個月定期召開「詐騙防制工作會報」，並成立「防詐臺北隊」，1日止共破獲8起人蛇集團，逮捕不法主謀、仲介20人，持續掃蕩人口販罪。

北市警方打擊人蛇集團，1日邀請人力銀行、旅行公金、旅館公會及市府相關局處，召開2022年第3次「詐騙工作防制會議」會前會，建立公私協力跨領域通報平台，並結合產、官、學意見，規劃防範及重點宣導專案，以提升民眾識詐能力，發揮防範最大效能。

北市警察局領先全國，首創結合悠遊卡股份有限公司，針對電子行動支付型態詐騙案，悠遊卡公司將採取「轉帳金額異常」監控機制，並配合帳戶警示及圈存作業，阻擋異常IP登入等方式，防制悠遊付詐騙案件。

警方另結合台北富邦銀行、悠遊卡公司，以簡訊、APP推播及Line官方帳號等管道，發送反詐警語；另外在2022年教育博覽會現場，由防詐臺北隊與悠遊卡公司，共同宣導各種詐騙手法。

「防詐臺北隊」未來將建立聯繫窗口，組成跨領域通報平台，並利用自有宣導管道加註警語，共同規播反詐文宣及影音，公私協力共同打擊詐騙及人蛇。

北市警察局局長楊源明提醒，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，如想得到最新反詐資訊，可掃描臺北防詐宣導團臉書粉絲專頁QRcode，持續關注以提升自我防詐能力，民眾赴海外工作前也請務必查證，如有疑問請立即撥打165或警察局勤務指揮中心，警方將提供最優質的服務及諮詢。