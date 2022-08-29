國人被人口販運至柬埔寨、緬甸等國從事不法，議題延燒迄今，除境外救援外，執法單位在國內也積極掃蕩人蛇集團，阻絕國人被拐賣出境的管道。根據統計，警政署與調查局在11至28日，這17天之內，逮捕138名人蛇集團嫌犯，其中39名主嫌收押。

刑事局指出，行政院自8月8日召開國人受騙至海外從事犯罪工作涉及人口販運因應作為研商會議，成立跨部會小組指示強化預防、勸阻、救援、究辦四大面向。

經統計11日到28日，警政署偵破人口販運案45件126人，其中37人裁定羈押。法務部調查局偵破人口販運案5件12人，其中2人裁定羈押。

同時，警方自11日起通令各警察機關針對近1年赴柬埔寨仍未返國者4679人清查，派勤區查訪關心、宣導，統計至28日止共發掘306名疑似被害人。並且在機場由航警局執行攔查勸阻勤務，至28日已成功勸阻33人出境。

救援部分，統計至28日返國共136人，警方表示均係跨部會公私協力救援合作成果。並對返國者進行關懷提問以及人口販運鑑別程序，如果鑑別為被害人再通報社政機關安置保護及轉介服務。目前轉介社政機構共13人。

警政署指出，境內持續嚴打人口販子，針對藏身其中從事人口販運、網路詐欺的幫派組織強力查緝，並對其所經營、賴以為生、圍事、依附之行業全面綿密性臨檢掃蕩，絕不容犯罪集團危害國人。