陳、傅姓兩名嫌犯，涉嫌人口販運，被移送檢方偵辦。交保後被北市警帶回繼續追查。（警方提供）

不法集團透過臉書、LINE等網路軟體，高薪誘騙被害人上鉤，出國「打工」。（警方提供）

台灣人被誘騙到柬埔寨的事件頻傳，花蓮有一名27歲領有中度身心障礙女子，疑被誘騙前往「打工」，之後音訊全無。花蓮港警總隊與北市松山警分局等單位，循線查到陳姓及傅姓兩名嫌犯，他們涉嫌刊登高薪廣告，先引人上鉤，再以「一條龍」手法，誘騙至少20多人出境，此一人口詐騙集團尚未瓦解，警方正擴大偵辦。

警方初步調查，不法集團分工細膩，懷疑陳姓及傅姓兩名嫌犯負責地區「業務」，昨先將2嫌依違反人口販運防制法等罪嫌偵辦，兩嫌已交保，被令禁止出境，另涉其他人口販運案件由板橋檢警帶回偵辦。

警方查出，花蓮21歲領有中度身心障礙女子，疑被友人以月薪6萬8000元做核對帳款、文件收發、訂單出單等高薪工作所騙。上鉤後，再由45歲陳姓主嫌及27歲傅姓共犯，帶被害人申辦護照，扣留護照，送到藏匿之處。7月底女子出境到柬埔寨就失聯，家人心急如焚。

花蓮港警總隊刑事警察隊長陳孝山說，接獲線報有縣民遭集團詐騙到柬埔寨，總隊長張維鎮指示成立專案小組展開蒐證調查，並會同台北市政府警察局松山分局等單位共同查緝。

不法集團先透過臉書、LINE等網路軟體，高薪誘騙被害人上鉤，之後接觸、辦護照、出國採「一條龍」方式。警方發現2嫌將被害人護照交給另一名37歲邱姓共犯，與被害人共同搭乘飛機到柬埔寨，一路監控，今年6、7月詐騙20多人，到了柬埔寨後失聯至今。

檢察官江昂軒指揮於8月30、31日發動搜索及拘提，逮捕陳、傅兩嫌，查扣犯案用行動電話3支、SIN卡5張，及護照、銀行存摺、信用卡、他人印章等證物。

花蓮檢方依違反人口販運防制法、刑法意圖營利以詐術使人出國罪等罪嫌，罪嫌重大且有勾串之虞，向花蓮地方法院聲請羈押兩嫌，陳、傅分別以15萬元、5萬元交保。禁止出境。花蓮港警表示，此案涉及國境內外，且集團分工詳細，正清查嫌犯金流，持續向上溯源並以組織犯罪條例擴大追查偵辦。

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