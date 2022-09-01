強颱接近外圍環流影響，清水區一處建築工地鷹架倒塌掉落，砸到地面上工作的預拌混凝土車司機及押送員受傷。(民眾提供)

強颱接近外圍環流影響，清水區一處建築工地鷹架倒塌掉落，砸到地面上工作的預拌混凝土車司機及押送員受傷。(民眾提供)

強颱接近影響 台中工地鷹架倒塌2人受傷

受到強烈颱風軒嵐諾逐步接近台灣外圍環流影響，海線地區今天刮起強勁的東北季風。警方指出，今天中午12時45分，清水區港都一路、港都路口，一處13樓建築工地因風勢強大，大樓鷹架倒塌掉落砸到地面施工的預拌混凝土車賴姓司機及王姓混凝土押送工人，分別受到左手掌骨折、左手臂撕裂傷和左肢體擦挫傷，經送醫後幸無大礙，全案正由警方協助處理中。

警方指出，今天中午12時45分，清水區港都一路、港都路口建築工地，因為風勢大，興建中13層的大樓鷹架倒塌掉落，造成地面上施工的水泥預拌車37歲賴姓司機及50歲王姓混凝土押送員閃避不及，遭到掉落的鷹架砸到，緊急送往梧棲童綜合醫院救治。

梧棲童綜合醫院表示，經急診醫師診療發現，賴姓預拌車司機意識清楚，左肢體擦挫傷，王姓混凝土押送員左手掌骨折、左手臂撕裂傷，兩人皆於中午1時許到院；檢查治療後，於2時10分左右出院。

警方強調，這起受到強烈颱風軒嵐諾，逐步接近台灣外圍環流影響，因強風所造成的工地意外，全案正由警方協助處理善後中。