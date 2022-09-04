強颱軒嵐諾帶來強風、豪雨，儘管部分地區影響不大，但還是在全台各縣市造成嚴重程度不一的災情。民進黨新北市長候選人林佳龍提醒市民，雖然陸上颱風警報已解除，但還是要隨時注意氣象變化，保護自身安全。

今年第11號颱風「軒嵐諾」從台灣邊上「擦過」，中央氣象局已在今（4）日上午11時30分解除陸上颱風警報，但強颱威力仍不容小覷，如北市有大樓窗戶被吹落，砸傷路過行人，所幸受傷民眾僅額頭挫傷，無大礙；宜蘭逾7000戶受風雨影響一度停電；苗栗南庄東河段3.7公里處更發生坍方、落石掉落等狀況，導致交通中斷，人車無法通行，苗栗縣政府因此宣布東河村5日全村停止上班、上課。

林佳龍也在臉書提醒，雖然軒嵐諾已遠離，新北市也已脫離其暴風圈，但受到外圍環流影響，仍然可能出現局部大雨及強風，民眾若有外出需求記得備妥雨具，並避免前往山區及海邊，保護自身安全。