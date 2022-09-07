蘋果秋季發表會8日凌晨登場，面對新品的拉貨動能，和碩董事長童子賢表示他不知道，但他認為秋天農忙、春夏清淡的大趨勢仍在，只是淡旺季受到外在因素影響而有所調整，他並以2008金融海嘯期間iPhone的崛起為鑑，現在他也相信將有新科技、產品在這波經濟起伏中崛起，抵銷大、小黑天鵝的影響。

蘋果秋季發表會預計將發表i14系列4款新機，外界更盛傳iPhone新機將首度支援低軌衛星通訊，而4款新機中銷量最被外界看好的首推螢幕放大至6.7吋的i14 Plus，和碩就是這款新品的主要代工廠，讓外界高度好奇蘋果拉貨狀況。

對此童子賢表示，蘋果拉貨狀況他現在不知道，不過他認為春、夏季是淡季，秋天農忙、有時能忙到冬季的大趨勢，依然存在，然而這兩年受到許多外在因素影響，比如說今年早春開打的俄烏戰爭、春天到初夏的上海封控，以及已經延續兩年半的疫情、已經五年都還沒有降級的中美貿易戰等，讓傳統淡、旺季有所調整。

他充滿信心地指出，2008～2010年間全球金融海嘯，黑天鵝程度比起今年的通膨可能更嚴重，然而iPhone就是在這段時間崛起，讓世界更有效率、人類生活更方便，他期待新科技將帶來消費者有興趣購買的新產品與服務，足以抵消大、小黑天鵝帶來的影響，就像金融海嘯的時候一樣。

另外，中國從去年秋天就為了節能減碳、財政吃緊而全國頻繁限電，今年又因為四川高熱、水力發電不足而限電，並差點波及依賴四川電力東送、台商群聚的華東地區。面對中國限電一波波，童子賢認為，中國過去幾十年經濟發展迅速，對已經成熟、發展很好的經濟體來說，應該不會長期被缺電所困，他期待中國缺電只是短期的調整。