《恭請光臨曾賈府喜事》由何潤東執導，簡嫚書（右）和李淳演出夫妻。（雄影提供）

2022高雄電影節13日公布雙開幕片，由甫結束眾籌的《流麻溝十五號》擔任雙開幕片之一，將在雄影世界首映。《流麻溝十五號》改編自同名口述歷史書籍，描述白色恐怖時期被押送至綠島「思想再教育」的女思想犯，由入圍今年金鐘獎女主角獎的余佩真，《一把青》金鐘演員連俞涵，以及實力派演員徐麗雯擔綱演出。

另1部開幕片是同樣為世界首映的《尾號1314》，是「你的婚姻不是你的婚姻」系列作品之一，導演鄭文堂初次挑戰科幻元素，金鐘視帝藍葦華飾演跟不上科技進步的丈夫，搭檔今年以《茶金》入圍金鐘獎最佳女配角、飾演妻子的李杏，片中兩人長期處在遠距離關係，缺少相處和彼此了解的機會，但仍努力維持婚姻。

「你的婚姻不是你的婚姻」系列中，兩部作品《恭請光臨曾賈府喜事》與《梅莉》也將一起在雄影特別放映。同為世界首映的《恭請光臨曾賈府喜事》，由《翻牆的記憶》金鐘獎導演何潤東執導，知性文青女神簡嫚書與新生代實力演員李淳飾演已訂婚的情侶，女方面對生子年限將至，卻開始懷疑起自己的婚姻選擇。《用九柑仔店》金鐘獎導演高炳權執導的《梅莉》，找來夏于喬、施名帥兩位全方位實力演員飾演育兒夫妻，試圖透過AI人工智慧，為婚姻、家庭找出維繫之道。