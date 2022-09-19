國光客運日前傳出爭議，有乘客指控司機危險駕駛，錄下影片後要求業者以10萬元買斷、開除駕駛，消息曝光後引發熱議。今（19）日疑似當事人公開道歉，表示「出售自身的照片及影片是我的收入來源之一」，所以才會提議賣影片，為造成社會譁然、浪費新聞媒體資源向國光客運、社會大眾道歉。不過當初在場的另名網友砲轟，當事人根本就是避重就輕！

日前一名年輕男乘客搭乘國光客運，從台北一路錄影到台中，下車後向朝馬站站長投訴司機為危險駕駛，要求業者以10萬元跟他買斷影片，並於一周內開除駕駛，過程全遭另名乘客側錄PO上網，引發網路熱議。對此國光客運回應，司機並無危險駕駛的行為。

今日疑似當事人在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，當天看到司機在平面道路迫進慢車道機車，才會進行錄影的動作；之後他以信件跟業者協商議價，未得回覆就遭攻擊，所以現在才求助於媒體釐清事實。

疑似當事人公開和國光客運南投車站站長的電郵信件往來。（翻攝自爆廢公社公開版臉書）

原PO指控，司機從台北到台中3小時不間斷的逼車，在他看來是「載著幾30條人命」，他整路精神飽受煎熬，感覺隨時可能出車禍；由於司機逼車時不斷碎念、疑似情緒不穩，他怕出言制止反而有人身安全之虞，所以當下未勸告司機；由於他自認罰單金額不痛不癢，所以未送警察機關。

原PO提到，「另因本人有經營自媒體，出售自身的照片及影片是我的收入來源之一，所以當時詢問客運公司是否有意願買斷影片，純屬商業議價行為，並未強迫恐嚇」，開價10萬元則是他臆測國光客運對於公司安全形象而開價，「或許當時因驚魂未定，用詞語氣不夠委婉客氣，被客運公司誤認為勒索，本人也在此鄭重道歉」。

原PO透露，目前影片已轉手他人，將不再介入此事，他也收到國光客運南投站站長電郵道歉信，感到國光客運對此的重視，「關於此事件造成國光客運的誤解、社會譁然、浪費新聞媒體資源，本人再一次向國光客運以及社會大眾致歉」。

不過當初拍下側錄影片的網友在留言處回應，「側錄你的影像我PO的啦，開除駕駛是你說的算哦？你什麼單位啊？稽查課還是董事會？南投站行保跟公司稽查課看過影像都沒有發現哪裡有危險駕駛之事實了，就你說的算？」

網友更加碼爆料，原PO在台北站時佔用外站保留位，被司機指證後惱羞成怒，才會反過來拍攝駕駛想抓把柄，「有自媒體你怎麼不直接上傳上來讓大家看看，你所謂的『危險駕駛』定義為何？整篇文避重就輕，笑死人」。