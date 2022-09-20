台東池上18日發生規模6.8強震，全台有感，一名女網友表示，她和5個閨蜜去台南旅遊，地震發生當下，她們聚在房間裡玩樂，沒想到突然一陣劇烈搖晃，讓身處在20樓高樓的她們只能蹲在地面上，避免被甩出去，而原PO出聲安慰，卻發現所有人都在連絡男友，讓她瞬間感到很辛酸，原來有事的是自己。影片也吸引13萬人狂讚。

一名女網友日前在TikTok上發布短影片分享，和5個好姊妹一起去台南旅遊，沒想到遇到大地震，由於她們住的房間剛好在20樓，地震時晃動得很厲害，感覺不抓好東西人都會被甩出去，也因此有朋友當場嚇哭。

女網友在影片中不斷出聲安慰閨蜜，結果卻發現5個好友都在打電話給男友哭訴地震超可怕，讓原PO錯愕地說「怎麼每個都在打給男朋友？只有我沒有（男朋友），感覺有事的是我。」

影片吸引近13.8萬人朝聖，不少網友笑說，「可怕的不是地震而是寂寞」、「看著看著就哭出來了」、「最後的畫面莫名讓人感到心酸」、「結局太慘了吧」、「超可怕用甩的」。