台東池上6.8大震，震出近年罕見序列，除了高達73次的前震，主震後又接連出現芮氏規模近6的餘震，引發民眾恐慌「今天還會搖嗎」。根據調查，全台已知36條斷層，學者認為，最危險的就是北部的「山腳斷層」，萬一規模逾6強震發生在大台北盆地，全台灣近一半人口生命財產受威脅！

原來6.4還不是最大，6.8才是。台東關山、池上兩起地震，導致17日至19日全台搖不停，震源來自何處成為熱門話題，甚至引發學界爭論。台灣大學地質科學系退休教授陳文山上節目《有話好說》，他指出，全台已知36條斷層，「山腳斷層」最令人擔心，「不要說6.8了，6.4地震發生在這裡就很危險」。

陳文山的理論基礎來自於這條斷層就位在人口稠密區，「山腳斷層」83年前由日本學者提出，是大台北唯一一條活動斷層，也是當年台北盆地陷落的主要原因。它從台北盆地與林口台地交接處，往東北方一路延伸，經關渡到北投，再穿越北磺溪河谷在金山入海，總長約35公里。

根據經濟部中央地質調查所探勘，「山腳斷層」是過去1萬年內未曾活動過的第二類活動斷層。陳文山強調，全台約三分之一人口居住在雙北，加上危老房子多，萬一發生強震，後果不堪設想。