台東縣近海發生規模4.2地震 最大震度台東縣3級 05:292022/09/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣近海發生規模4.2地震 最大震度台東縣3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今晨3時50分發生芮氏規模4.2地震，地震深度33.1公里，震央位於台東縣政府北北東方63.0公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1110926 台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級 921凌晨極淺層地震連發 規模4.3 最大震度台東縣4級 台東縣延平鄉凌晨又有規模3.5地震 最大震度3級 #台東縣 #2地震 #近海 #發生規模 #最大震度3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清晨又震！台東縣鹿野鄉規模3.5地震 最大震度3級 06:162022/09/20 生活 連兩日逾規模6強震致568校受損 災損金額高達1.16億元 12:552022/09/20 生活 才爆7.6大地震 墨西哥發生6.8餘震 首都狂搖釀2死 14:532022/09/22 國際 類火車接駁 花東復駛至少1個月 04:102022/09/20 生活新聞 重災鄉鎮應急經費 台東縣府發放3100萬 17:202022/09/22 生活 15：32花蓮規模4.2地震 最大震度3級 15:402022/09/24 生活 花東鐵路中斷 台東縣民搭機可享9折優惠 18:252022/09/23 生活 批小英冷血 她提張善政這裡「去了16次」：賴清德讚為最好朋友 08:242022/09/20 政治 黑膠傳唱 部落大明星原音重現 04:102022/09/25 地方新聞 墨西哥規模6.9強震 民眾穿睡衣逃生已傳2人喪命 21:422022/09/22 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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