根據中央氣象局最新資訊，今晨3時50分發生芮氏規模4.2地震，地震深度33.1公里，震央位於台東縣政府北北東方63.0公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1110926

台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級
921凌晨極淺層地震連發 規模4.3 最大震度台東縣4級
台東縣延平鄉凌晨又有規模3.5地震 最大震度3級
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