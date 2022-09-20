台東池上18日下午發生規模6.8強震，導致花蓮富里六十石山坍方，數百名旅客受困。新聞報導當地災情的時候，不少網友對六十石山的「石」的發音感到好奇，有些人認為應該讀作「ㄉㄢˋ」，但也有人認為應是「ㄕˊ」才對，上千人吵成一團，而富里鄉公所則宣布正確讀音為六十石「ㄕˊ」山。

一名網友昨在PTT上分享，9月18日大地震造成花蓮六十石山與赤科山坍方，總計約700名旅客被困在山上，新聞報導災情的時候，記者都把六十石山的「石」念作是「ㄉㄢˋ」，讀音和「蛋」一樣，但他明明就記得正確讀音是「ㄕˊ」才對。

貼文引起網友熱烈討論，兩派人馬吵不停，而臉書粉專「花東縱谷國家風景區管理處 」則表示，幾年前鄉公所已經正名讀音為六十石「ㄕˊ」山，但是到底要怎麼稱呼六十石山，其實2種念法都有人說。

粉專「花東縱谷國家風景區管理處」指出，石的讀音念作「ㄉㄢˋ」的話，是早期水田每甲地的穀子收成大約只有四、五十石，而這一帶卻可生產六十石穀子，因此稱六十石「ㄉㄢˋ」山。但若讀作石「ㄕˊ」的話，有一說是早期的樟樹林被砍伐一空後，發現在空曠的山坡散佈著60塊巨大的石頭，所以被命名為六十石「ㄕˊ」。