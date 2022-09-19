台東關山17日晚間9時41分發生規模6.4地震，昨日台東池上下午2時44分又發生強度更強的6.8地震，造成花蓮、台東1人死亡、142人受傷，其中花蓮災損最嚴重，民宅被震垮、橋樑斷裂、火車出軌、山區走山，怵目驚心的畫面，讓民眾不免也擔心自家住宅的安全性，若要查詢住宅是否位在斷層上，現在只要上經濟部中央地質調查所台灣活動斷層網輸入地址就能知道。
●步驟一
上網進入《經濟部中央地質調查所台灣活動斷層網》，點擊右上方的「GIS查詢系統」，畫面會跳出粉色注意事項框，按下同意會進入 GIS 查詢系統。
●步驟二
接著點選左側的「圖層」鍵，在「地震資訊」選項勾選顯示「災害性地震」、「顯示有感地震（近2月）規模4.0以上」及「小區域有感地震（近2月）規模4.0以上」。接著再到「斷層」鍵勾選「活動斷層」、「活動斷層環域半徑200公尺範圍」和「活動斷層環域半徑500公尺範圍」。
●步驟三
將上述的選項都勾選後，再點擊「定位」，輸入住家門牌地址，就可知道住家附近是否有地震斷層。
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