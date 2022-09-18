昨日晚間台東關山發生規模6.4強震，全台有感，一名網友抱怨，發生大地震當下，身邊的朋友幾乎都有收到地震警報，自己的手機卻沒有響，感嘆自己又成了「國家級邊緣人」，貼文瞬間引發網友留言狂喊「＋1」，留言中也有知情人說，所在地預估震度須達4級以上才會收到警報。

原PO昨（17）日於PTT八卦板指出，晚上發生超大地震，看到身邊的人都收到地震警報，手機響個不停，自己的手機卻靜靜躺在一邊，他無奈地說「沒收到警報的邊緣人集合了」。

氣象局表示想要發動國家級警報，地震必須符合2條件。（圖／翻攝自氣象局臉書）

貼文曝光，引發網友熱烈留言，「全家沒一支有響的」、「我在桃園，全家手機都沒跳通知」、「新北板橋沒收到」、「這次地震很大吧！我的兩個門號都沒收到」、「台北一群人都沒響耶」、「新竹邊緣人在這」、「我台中人，手機靜悄悄」。

留言中有也有不少知情人說，「沒到4級不會發啦」、「沒4級是要收什麼警報」、「台北才2級，那麼小是要收什麼啦」、「4級以上才會響啦」。

氣象局過去也曾在臉書粉專《報地震-中央氣象局》發文表示，為避免中小型地震、無嚴重致災風險的警告訊息，造成民眾困擾，發布地震警報須符合2條件，包括所在地預估地震規模達5.0以上、預估震度達4級以上，意即即使地震預估規模達5.0以上，但所在地區預估震度未達4級的話，還是收不到警告訊息。