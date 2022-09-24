交通部觀光局自今年7月15日啟動悠遊國旅補助，其中團體旅遊第1階段執行至9月30日，10月1日開始執行第2階段，由於花蓮、台東地區日前遭逢強震衝擊觀光業，觀光局也宣布將對安排前往花東地區旅遊的團體，最高1萬元的加碼補助。

悠遊國旅團體旅遊補助每家旅行社可申請20團2萬至3萬的旅遊補助，以包裝優質行程。花蓮及台東地區9月17日、18日連續發生規模6以上地震，對花東地區觀光產業造成衝擊，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌近期視察花東災情，即指示交通部長王國材研議相關協助花東觀光振興措施。

觀光局表示，10月1日起即將啟動的第2階段團遊補助，將對招攬安排前往花東地區團體旅遊的旅行業者提供特別加碼補助，以鼓勵旅行業者積極招攬旅客前往花東旅遊。

觀光局說明，只要旅行業者於10月1日至12月15日間安排團體前往花東地區旅遊，每團可再特別加碼1萬元，也就是只要符合基本行程條件及加碼獎助條件，再符合在花東地區住宿停留的團體旅遊，旅行業最高可申請補助4萬元。

觀光局預估，悠遊國旅團體旅遊第2階段初估將有逾3.3萬團體旅遊申請，在現行的悠遊國旅補助機制上，特別加碼前往花東地區旅遊，將可迅速執行且及時提供協助當地產業，而旅行社包裝的團體旅遊行程包含食、宿、遊、購、行，亦將帶動相關觀光產業鏈，希旅行業積極包裝花東團遊優質行程，招攬旅客在震後前往花東地區旅遊，再次看見花東豐富的人文風景生態之美。