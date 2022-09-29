眾所皆知中國大陸是全球電腦產業代工大國，但印度卻眼紅不讓中國專美於前，計畫將加碼平板電腦以及筆記型電腦組裝作業，希望能讓蘋果以及戴爾電腦等國際大廠琵琶別抱。

據悉，印度政府正緊鑼密鼓擬定此草案，其中包括若到印度設廠，每家外商可拿到至少5億美元補助款項。印度希望大增平板與筆電產能，減少進口並以全球出口樞紐為長期目標。

說穿了，印度就是要蘋果、戴爾、惠普以及華碩等科技大廠，能夠擴廠或開始在印度當地生產。另外，印度政府也想藉由台灣供應商，說服已經在印度組裝iPhone的蘋果這次能把iPad產線搬到印度。

根據彭博社報導，這些國際電腦大廠若想有資格拿到補助金450億盧比，約5.5億美元，除了在2021年3月開始的投資以外，還要在5年期間再砸70億盧比。還有，誘因金額多寡將取決於是否採購印度當地零組件，有可能高達製成品銷售業績的6%左右。

2021年時，印度也有祭出一項735億盧比獎勵計劃，希望能強化本地製造業並且增加筆電、平板以及個人電腦等IT產品出口，但由於吸引程度不佳，還是無法得到國際大廠垂青。

受到地緣政治緊張，還有嚴格抗疫清零政策的影響，已不再擁有全球完美代工光環的中國大陸，現在又要面對印度來勢洶洶在搶客。以蘋果電腦來說，在印度量產最新款iPhone 14時間比預期來得要早。就是因為意外順利，已經將印度與中國大陸之間生產進度差距，從幾個月銳減至只有幾周而已。

對於遲遲未把iPad產線拉到印度的印度，全球科技市場調研單位Canalys分析，除了龐大誘因補助外，蘋果現在也看到印度電腦以及平板市場，上季竟然可成長12%，幾乎不受全球電子產品需求趨緩衝擊。

不過，像是已經在印度小量投產的電腦公司，例如戴爾與惠普，出現產能過剩情況，應該無意再投資更多來增產。另外，因為喜馬拉雅山國境爭議事件還在持續，中印雙方關係冷若冰霜，故大陸的聯想電腦想要如意拿到補助金，恐怕會是難上加難。