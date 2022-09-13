面板價格再添陰影！陸資大廠TCL華星光8.6代線（t9），將於第四季投產，月產能上看12萬片，主力尺寸鎖定台廠擅長的IT面板，雖然華星光已經遞延PhaseII產能，但面板產業整體供過於求的態勢沒有改變，陸資大廠毫無懸念的擴產，對已經殺到見骨的面板價格投下震撼彈。

集邦科技資深研究副總邱宇彬13日表示，各大尺寸面板價已貼近材料成本，導致價格已經殺不太下去，但因終端需求持續低迷，還無法見到價格反彈曙光；由於品牌、通路的庫存水位仍高，上半年適逢產業淡季，邱宇彬預期，面板產業景氣恐到明年上半年才觸底。

而屋漏偏逢連夜雨，終端需求低迷、庫存水位居高不下之外，陸資大廠TCL華星光8.6代生產線將於第四季投產，邱宇彬透露，該條生產線PhaseI月產能上看12萬片，PhaseII（約6萬片）雖然因整體景氣混沌而遞延，但是該條生產線鎖定台廠擅長的IT面板，今年全球NB出貨因疫情紅利消退，將從去年的2.5億台摔至2億台，t9線的投入，台廠首當其衝。

據悉，目前NB面板包括LGD、BOE及台灣面板雙虎，合計囊括全球80％的市佔率，台廠因無力在大尺寸生產線上投資，已將LCD TV拱手讓給陸資廠，這次TCL華星光以大尺寸生產線反攻IT面板，不僅是下半年唯一投產的新線，也可能左右面板價格。

據了解，TCL華星光的8.6代線造價350億人民幣，股東陣容堅強，官股、地方政府的資金挹注，玻璃基板尺寸為2250mm×2600mm，原定今年9月建成投產，儘管全球景氣疑雲重重，通貨膨脹、戰爭重創消費信心，對終端需求造成巨大壓力，不過該條生產線投產進度未變，估明年可望放量生產。

邱宇彬認為，面板價格雖已殺不下去，但是否真的觸底？t9生產線的投產、各大面板廠是否再進一步祭出減產計畫，都替價格後勢增添變數；根據邱宇彬估計，目前品牌端的庫存約8～10周，通路端的庫存約11～12周（高峰時期約15～16周），庫存總金額不算太嚇人，但是對照委靡不振的終端需求，仍有沉重的庫存去化壓力，他預估，面板仍需二至三個季度去庫存。