國際油價盤堅，推升在台股交易的二檔正向原油ETF反彈，期布蘭特正2（00715L）反彈超過1％，另期元大S&P石油（0064U）也維持小漲格局。

街口投信表示，過去一周，布蘭特原油持穩於每桶90美元之上，雖全球央行加速升息恐引發經濟衰退的擔憂依舊存在，但在原油供給面吃緊的情況下，國際油價獲得相當程度的支撐，如歐盟強烈質疑伊朗重返核協議的意願、美國考慮回補戰備儲油庫存、美國鐵路罷工疑慮、厄瓜多與當地土著達成暫停開發協議、伊拉克出口碼頭漏油意外等多項利多訊息。

街口投信進一步分析，原油供給面的風險不僅限於此，上周五也有消息人士透露，OPEC+的兩大成員國沙烏地阿拉伯與俄羅斯，皆認為國際油價處於每桶100美元是合理的，並強調此一價位並不會對全球經濟造成巨大影響，惟沙烏地阿拉伯表示每桶90～100美元是可接受的範圍，但俄羅斯則希望油價可維持在每桶100美元之上，以抵銷制裁措施對其的影響。

街口投信表示，由此可知，倘若油價跌破每桶90美元，下一次的OPEC+會議將很可能推出更大規模的減產計畫，以維持國際油價的穩定。