七大工業國組織（G7）擬對俄國石油價格設定上限以及石油輸出國組織（OPEC）看好全球石油需求續增等因素影響，國際油價走揚，帶動國內油價上漲，中油宣布明起國內汽、柴油每公升各漲0.2元及0.1元。

調價後，92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.9元。

中油指出，國際油價走揚，本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲0.68美元，新台幣兌美元匯率貶值0.234元，國內油價依公式計算漲幅為1.20％。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲3.7元及4.9元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收3.3元及4.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.5元及4.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元及0.1元。