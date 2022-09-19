全福（6885）19日表示，該公司獲選在全球最大的眼科醫學會議（AAO）上發表演講，預期將有助於乾眼症原創新藥BRM421，加速推進三期臨床試驗。

將於9月30日至10月3日底登場的AAO，是全球最大且最具影響力的眼科醫學會議，全福是首度、也是今年唯一被大會選中的台灣企業，不僅代表其研發與創新實力獲得國際肯定，更有助提高全球眼科領域與國際市場的知名度。

董事長簡海珊表示，在Eyecelerator會議中，全福將向來自全球各地的專家與投資人，分享其獨特的色素上皮衍生因子短胜肽鏈（PDSP）技術平台，以及治療乾眼症新藥BRM421臨床試驗的優異表現。

BRM421為一具全新機轉的原創新藥，用以治療乾眼症。根據完成的兩次二期臨床試驗數據，BRM421可推動眼部杯狀幹細胞再生與分化，以修復角膜、抑制發炎，進而促進乾眼痊癒。顯示BRM421對乾眼症病患的療效具有臨床意義，且無安全性疑慮。

全福預計今年第四季與FDA進行三期臨床前會議（end-of-phase 2, EOP2），討論三期臨床試驗計畫。若一切順利，將加速三期臨床試驗的推進，爭取早日上市並成為治療乾眼症的一線用藥，為飽受乾眼之苦的廣大病患提供新治療選項。

Eyecelerator是由全球眼科界最具權威且歷史悠久的美國眼科學會（AAO）、與美國白內障和屈光手術學會（ASCRS）二大機構共同創立，其主要任務在透過現場會議或線上研討會來連接公司與企業家、臨床醫師、投資人，成為共同推動眼科創新技術與醫療發展、改善病患預後及醫療品質、聚焦商業化與資本市場的關鍵平台。

Eyecelerator在每屆的AAO年會及ASCRS年會前夕，都會舉辦一次涵蓋多個領域的專題研討會，評選出最具代表性的企業推向國際市場。今年AAO年會預計9月30日至10月3日在美國芝加哥舉辦，[email protected]則將於9月29日率先登場。