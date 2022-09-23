全球交易量最大的加密資產交易平台幣安23日宣布設立全新全球顧問委員會（GAB），該委員會由公共政策、政府、金融、經濟、公司治理等領域的頂尖專家組成。

幣安表示，在顧問委員會主席、前美國參議員、前駐中國大使Max Baucus的帶領下，委員會近期在法國巴黎召開了第一次會議。針對整個加密資產行業在監管、政治、社會領域面臨的複雜問題，該委員會將為幣安提供諮詢建議，幫助其快速成長和發展。

幣安創辦人、首席執行長趙長鵬表示，過去五年裡，幣安一直作為先行者，走在探索加密資產、區塊鏈和Web3等新領域的前沿。他坦承，「我們已經遇到過其他人聞所未聞的複雜問題。我們在積極進行社會公益創新的同時，也一直專注於提供保護加密資產用戶利益的合規解決方案。GAB的成立表明我們在使現代金融和區塊鏈惠及全世界的旅程上邁出了重要一步。」

幣安將憑藉顧問委員會的集體經驗和專長解決加密資產、區塊鏈和Web3目前面臨的最敏感、最複雜的監管合規問題，以促進整個行業的可持續發展。

趙長鵬表示，幣安始終把用戶放在第一位，為幣安過去五年的努力指明了方向，使幣安獲得了前所未有、令人振奮的增長。「有了GAB，我們就有了全世界最高級的專家智庫，使得幣安對複雜監管問題的管理能力獲得了極大提升。幣安與GAB領先專家之間的合作也表明，幣安始終注重合規、透明的營運，並確保與全球監管機構保持良好合作關係，見證全球合理監管政策的逐步形成。」