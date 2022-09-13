全球品牌服飾廠庫存消化速度放緩，下單動能減弱，長約改短單，市場已看到第四季訂單不確定性增加。加工絲、假捻、染整及聚酯等化纖紡品廠第三季確定衰退，第四季營運仍保守。

南染（1410）、宏益（1452）、集盛（1455）、聯發紡（1459）、聚隆（1466）等染整、加工絲、聚酯廠8月營收的年減率均達兩位數。

在電價大漲、產能利用率下跌、訂單量降緩，聚酯、加工絲、染整等紡纖廠第三季的營收幾已確定將創下今年的谷底。

產業看不到未來，加上電力能源及環保標準提高所造成的生產成本年年上漲，染整占營收3成以上的南染，決定結束染整事業。

主要以纖維絲、聚酯加工絲、尼龍為主的集盛指出，全球品牌服飾廠去年重複下單造成庫存量大增，今年第二季開始消化庫存，但，遇全球通膨，市場消費力降緩，去化速度不如預期，因此下單動能已減弱。

由於去年基期高，集盛指出，已確定第三季的營運是衰退的。而第四季的景氣也看不清，市場對訂單能見度已趨於保守。

產品線從紡纖原料、紗、假 撚、平針織布、染整都有的力麗指出，客戶下半年下單的動能確比上半年減弱。加上產業景氣在通膨衝擊下有往下的趨勢，整體市場不確定變數已增多，無論是客戶端或供應鏈，對下半年的市場消費都已由樂觀轉為審慎。