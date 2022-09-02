近來頻傳國人被詐騙集團誘至柬埔寨等地從事電信詐欺，甚至被控制行動，台北地檢署日前兩度執行大規模查緝行動，拘提9嫌到案，共救回22名國人，訊後聲押曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫東堂東新會要角李振豪7嫌，今依罕見的《刑法》買賣人口罪及妨害自由、加重詐欺、組織犯罪等罪起訴李振豪9人，請求法院量處適當之刑，沒收1400多萬元不法所得，另簽分「他」案溯源追查幕後金主及人蛇集團成員。

目前李振豪等7嫌在押，預計最快下周移送台北地院審理。

檢方指出，李振豪9人犯下柬埔寨人口販運案，罔顧人命，侵害人權甚鉅，且犯罪手法係高度組織分工下之跨國跨境詐欺、人口販運犯罪，為聯合國公約明定應打擊之跨國有組織犯罪，重創我國國際形象，國際間均認應受嚴重制裁，請求法院裁量刑度時應考慮震懾此種罪之必要性，對9人量處適當之刑。

檢方查出，李振豪曾擔任知名國片《角頭》的臨時演員，混跡北市中山區，後自創東新會，原先經營酒店，但生意受疫情影響，得知小弟做人口販賣有利可圖便也加入，短短3個月就騙了數十名台人赴柬，已獲利台幣上千萬元。

北檢查出，本案共有林晉宇、李振豪2個集團，今年2月林的集團成員加入李振豪集團，估計2集團共誘騙85名國人赴柬國，目前發動2波偵查行動，分別救回3人及19人，尚有多人在柬國下落不明，正全力營救。

2集團自去年11月起，在臉書刊廣告徵求到柬國從事博奕、遊戲客服、AV拍攝、開立金融帳戶、辦理貸款可獲利等廣告，誘騙失業、信用紅燈、高額負債、更生人、八大行業、走投無路或遭仇家追殺的國人到柬國，再以每人美金1萬7000元至1萬8000元買給當地詐欺集團機房。

國人到柬國後，即被沒收護照，交付柬國博奕公司、金邊、西港等地詐騙園區的電信詐欺集團買家，逼迫從事電信詐騙工作。集團派員持槍或電擊棒定時站崗看守，對業績不佳者，則以毆打、電擊、關入密閉空間、要求高額贖金，甚至恐嚇賣器官、被活埋。

2集團分工細密，每招募1人可獲3萬或5萬元，代辦護照可獲3000元，其中李振豪可獨抽3成，其餘成員依其分工可獲1至3成酬勞，另有成員平均每周固定抽佣12000元，2集團分別獲利192萬4500元、1277萬8562元，總計2集團共獲利1469萬多元。

北檢指出，北檢接獲刑事局等單位情資指有詐團以招募博弈客服、人頭貸款及男優等各類工作，誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺工作，即指派檢察官積極偵辦，並請外交部等單位協助及深入蒐證後，發現該集團仍持續誘騙國人赴境外工作，先於5月5日拘提林晉宇3人，營救將前往機場的3名被害人。

北檢7月5日再指揮百餘名警調人員，於北、中同步搜索10處，並傳喚、拘提李振豪6嫌，訊問10餘名被害人。北檢兩波查緝行動，共向法院聲請羈押禁見林、李7名嫌犯獲准。