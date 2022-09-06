星展集團研究部觀察美國最新經濟數據，認為經濟硬著陸的風險已然淡化，此一微妙變化給予美國聯準會（Fed）鷹派人士更好的理由，在9月21日的聯邦公開市場委員會（FOMC）繼續大幅升息。

星展集團因此調整對Fed升息和美元的預估，星展集團首席經濟學家Taimur Baig預期，Fed此次將第三次升息3碼（75個基點），聯邦基金利率（FFR）上升至3.25％，今年將升至4％的高點，並於2023全年維持於4％。

星展集團投資長辦公室確認，美國通膨現階段已達高峰，通膨預期亦處於高點，但因為經濟硬著陸有淡化跡象，Fed升息高峰和Fed官員利率言論鷹派高峰的時點，可能往後延遲。

聯準會近月的大幅升息，給予美元指數（DXY）極大的支撐，近兩周衝刺110元，9/6來到109.53 。星展集團也因此調整美元指數預估，認為唯有Fed暫停升息、且在美國經濟軟著陸的假設下，DXY才會放緩，時間點應是在2023年逐漸走弱。